Общество

Ночной клуб в Волгограде наказали за препоны на пути к уголку потребителя

Общество 20.12.2022 16:05
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20.12.2022 16:05



Компенсация морального вреда и штраф взыскан с ночного клуба «Госсип» в Волгограде за отказ посетителю в доступе к уголку потребителя.
Как сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, ООО «Госсип» должен выплатить 500 рублей морального вреда, 250 рублей штрафа за неисполнение в добровольном порядке требования потребителя и возместить судебные расходы в размере 2244 рубля. Решение вступило в законную силу.
Иск в суд подала девушка, которую с подругой в июле 2022 года не пустили в клуб. Она также требовала в исковом заявлении заключить с ней публичный договор об оказании услуг общественного питания и не уклоняться от его исполнения, но в этом ей было отказано.
Судом установлено, что охранники ночного клуба не пустили девушку в заведение, требовали предъявить документы и дамскую сумочку к досмотру, но она отказалась. Следуя должностной инструкции, сотрудники клуба запретили истцу вход в клуб. К уголку потребителя, где она хотела посмотреть информацию о юридическом лице, ее также не пустили. Девушки все снимали на телефон, от вызова сотрудников полиции отказались. 
Начальник службы охраны заведения на суде пояснил, что посещение клуба несовершеннолетними гражданами запрещено, поэтому девушке и ее подруге было отказано во входе на территорию клуба. Свой паспорт она показывать отказалась. Осмотр личных вещей в целях безопасности прописан в Правилах посещения ночного клуба.
Однако суд усмотрел в действиях охранников нарушение закона о защите прав потребителя, так как они отказали в доступе к информации для потребителя (уголок потребителя), который находится внутри помещения клуба.
 

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