Ночной клуб в Волгограде наказали за препоны на пути к уголку потребителя

Общество 20.12.2022 16:05
0
20.12.2022 16:05
Компенсация морального вреда и штраф взыскан с ночного клуба «Госсип» в Волгограде за отказ посетителю в доступе к уголку потребителя.
Как сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, ООО «Госсип» должен выплатить 500 рублей морального вреда, 250 рублей штрафа за неисполнение в добровольном порядке требования потребителя и возместить судебные расходы в размере 2244 рубля. Решение вступило в законную силу.
Иск в суд подала девушка, которую с подругой в июле 2022 года не пустили в клуб. Она также требовала в исковом заявлении заключить с ней публичный договор об оказании услуг общественного питания и не уклоняться от его исполнения, но в этом ей было отказано.
Судом установлено, что охранники ночного клуба не пустили девушку в заведение, требовали предъявить документы и дамскую сумочку к досмотру, но она отказалась. Следуя должностной инструкции, сотрудники клуба запретили истцу вход в клуб. К уголку потребителя, где она хотела посмотреть информацию о юридическом лице, ее также не пустили. Девушки все снимали на телефон, от вызова сотрудников полиции отказались.
Начальник службы охраны заведения на суде пояснил, что посещение клуба несовершеннолетними гражданами запрещено, поэтому девушке и ее подруге было отказано во входе на территорию клуба. Свой паспорт она показывать отказалась. Осмотр личных вещей в целях безопасности прописан в Правилах посещения ночного клуба.
Однако суд усмотрел в действиях охранников нарушение закона о защите прав потребителя, так как они отказали в доступе к информации для потребителя (уголок потребителя), который находится внутри помещения клуба.
Волгоградцы перед Новым годом раскупили все билеты на поезда из Москвы20.12.2022 17:26
Общество 20.12.2022 17:26
«Там много наших парней»: в Волгограде собрали больше 10 тонн новогодних посылок для участников СВО20.12.2022 17:00
Общество 20.12.2022 17:00
Проезд в волгоградских электричках подорожает в 2023 году до 42 рублей20.12.2022 16:00
Общество 20.12.2022 16:00
В нескольких домах в центре Волгограда пропало тепло20.12.2022 12:44
Общество 20.12.2022 12:44
Оставшиеся без воды дома двух районов в Волгограде подключили к резервной схеме20.12.2022 12:41
Общество 20.12.2022 12:41
В Волгограде 55 квартир в новостройках купили для переселенцев из трущоб20.12.2022 12:19
Общество 20.12.2022 12:19
В Волгограде с 1 января повысят плату за проезд в общественном транспорте20.12.2022 11:30
Общество 20.12.2022 11:30
Андрей Бочаров вручил награды сотрудникам ФСБ20.12.2022 11:27
Общество 20.12.2022 11:27
«Все перегваздано. Пустошь»: полсотни деревьев снесли на набережной Волгограда20.12.2022 10:29
Общество 20.12.2022 10:29
Волгоградские чиновники незаконно лишили ветерана боевых действий льготы на оплату услуг ЖКХ20.12.2022 09:45
Общество 20.12.2022 09:45
15 волгоградцев отправились на охрану московского Кремля20.12.2022 09:03
Общество 20.12.2022 09:03
В центре Волгограда готовят к открытию резиденцию Деда Мороза20.12.2022 08:04
Общество 20.12.2022 08:04
В Волгоградской области плата за техосмотр вырастет в 2023 году20.12.2022 06:31
Общество 20.12.2022 06:31
В Волгоградской области 20 и 21 декабря прогнозируют гололед и мокрый снег19.12.2022 20:56
Общество 19.12.2022 20:56
Строители железной дороги в Волгограде обезопасили яму после публикации ИА «Высота 102»19.12.2022 20:19
Общество 19.12.2022 20:19