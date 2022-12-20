Волгоградские чиновники незаконно лишили ветерана боевых действий льготы на оплату услуг ЖКХ

В Волгограде прокуратура помогла восстановить нарушенные чиновниками права ветерана боевых действий. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сотрудники центра социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району отказали мужчине в предоставлении единовременной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Свое решение они мотивировали тем, что волгоградец несвоевременно проинформировал чиновников о переезде на постоянное место жительства в другой район города. При том ветерану боевых действий выставили еще и долг в размере 5 тысяч рублей как якобы излишне выплаченную сумму.

Однако проверка надзорного органа установила, что чиновники не имели права по указанной причине отказать мужчине в предоставлении ЕДВ. Это обстоятельство может лишь стать основанием для перерасчета в связи с изменившимися обстоятельствами, пояснила Оксана Черединина.

В связи с этим прокуратура Краснооктябрьского района в адрес руководства ГКУ «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району» внесла представление об устранении выявленных нарушений. Ветерану компенсирована задолженность по ЕДВ на сумму более 7 тысяч рублей. Кроме того, волгоградец продолжает получать положенные ему по закону выплаты.