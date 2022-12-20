Общество

Волгоградские чиновники незаконно лишили ветерана боевых действий льготы на оплату услуг ЖКХ

Общество 20.12.2022 09:45
0
20.12.2022 09:45


В Волгограде прокуратура помогла восстановить нарушенные чиновниками права ветерана боевых действий. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сотрудники центра социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району отказали мужчине в предоставлении единовременной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Свое решение они мотивировали тем, что волгоградец несвоевременно проинформировал чиновников о переезде на постоянное место жительства в другой район города. При том ветерану боевых действий выставили еще и  долг в размере 5 тысяч рублей как якобы излишне выплаченную сумму. 

Однако проверка надзорного органа установила, что чиновники не имели права по указанной причине отказать мужчине в предоставлении ЕДВ. Это обстоятельство может лишь стать основанием для перерасчета в связи с изменившимися обстоятельствами, пояснила Оксана Черединина. 

В связи с этим прокуратура Краснооктябрьского района в адрес руководства ГКУ «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району» внесла представление  об устранении выявленных нарушений. Ветерану компенсирована  задолженность по ЕДВ на сумму более 7 тысяч рублей. Кроме того, волгоградец продолжает получать положенные ему по закону выплаты. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.12.2022 11:27
Общество 20.12.2022 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 10:29
Общество 20.12.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 09:03
Общество 20.12.2022 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 08:04
Общество 20.12.2022 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 06:31
Общество 20.12.2022 06:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2022 20:56
Общество 19.12.2022 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2022 20:19
Общество 19.12.2022 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2022 18:32
Общество 19.12.2022 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2022 17:13
Общество 19.12.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2022 16:20
Общество 19.12.2022 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2022 14:51
Общество 19.12.2022 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2022 11:29
Общество 19.12.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2022 10:57
Общество 19.12.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2022 10:03
Общество 19.12.2022 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2022 09:28
Общество 19.12.2022 09:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:27
Андрей Бочаров вручил награды сотрудникам ФСБСмотреть фотографии
11:22
В Волгоградкой области из-за эпидемии закрыли классы в 113 школахСмотреть фотографии
11:09
На химпредприятии в Волгограде погиб мастер цеха, его напарник в больницеСмотреть фотографии
10:29
«Все перегваздано. Пустошь»: полсотни деревьев снесли на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде в троллейбусе умерла 82-летняя пассажиркаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
«Волгоградэнергосбыт» в декабре решил согреть клиентов заботой и вниманиемСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде в коммуналке нашли труп 63-летнего мужчиныСмотреть фотографии
09:51
Теперь видны чердак и крыша: потолок обрушился в жилом доме на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:47
Искавший легких денег 20-летний житель Волгограда готовится к судуСмотреть фотографии
09:45
Волгоградские чиновники незаконно лишили ветерана боевых действий льготы на оплату услуг ЖКХСмотреть фотографии
09:03
15 волгоградцев отправились на охрану московского КремляСмотреть фотографии
08:47
Для 2/3 опрошенных хватает скоростей мобильного интернета для работы из дома – исследование билайнСмотреть фотографии
08:04
В центре Волгограда готовят к открытию резиденцию Деда МорозаСмотреть фотографии
07:33
В двух районах Волгограда отключили воду из-за аварии на трубопроводеСмотреть фотографии
06:31
В Волгоградской области плата за техосмотр вырастет в 2023 годуСмотреть фотографии
20:56
В Волгоградской области 20 и 21 декабря прогнозируют гололед и мокрый снегСмотреть фотографии
20:19
Строители железной дороги в Волгограде обезопасили яму после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:38
Долги погашены: суд прекратил дело о банкротстве волгоградского совхоза-гигантаСмотреть фотографии
18:58
Чудом выживший при падении с моста водитель фуры отказался от лечения в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:32
Уже 29 школ закрыли в Волгоградской области из-за эпидемии ОРВИСмотреть фотографии
18:13
Траты на содержание волгоградских чиновников и депутатов вырастут в 2023 году на 93 миллионаСмотреть фотографии
18:00
В городе Новоаннинском Волгоградской области загорелся склад с семечкамиСмотреть фотографии
17:35
Объявлен в розыск водитель, сбивший в Волжском бабушку с 4-летним внукомСмотреть фотографии
17:13
«Придется потерпеть до утра»: в Волгограде жители двухэтажки три дня замерзают в ожидании сваркиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:12
Хватило пяти минут: опубликованы фото выгоревшей маршрутки №94Смотреть фотографии
16:20
Власти Волжского готовят новый конкурс на перевозки маршрутками после проигранных судовСмотреть фотографии
15:53
Опубликовано видео задержания членов ОПГ, снимавших порно в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
В Волгограде назвали компанию, которая построит котельную за 2 миллиардаСмотреть фотографии
14:52
В обжимном-крупносортном цехе «Красного Октября» завершили самый масштабный ремонт в 2022 годуСмотреть фотографии
14:51
«Сегодня устроим мозговой штурм»: экзоскелеты из Волгограда могут направить в помощь мотострелкам на СВОСмотреть фотографии
 