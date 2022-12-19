Уже 29 школ закрыли в Волгоградской области из-за эпидемии ОРВИ

В Волгоградской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжают закрывать на карантин образовательные учреждения. К 19 декабря распустили на удаленку в регионе еще 10 школ.

Напомним, что в середине минувшей недели комитет здравоохранения Волгоградской области сообщал о закрытии 19 школ, лицеев и гимназий в Волгограде и области из-за повальной заболеваемости детей.

– По состоянию на 19 декабря полностью на профилактические мероприятия по ОРВИ закрыто 29 школ, частично закрыты классы в 88 школах, – сообщили в понедельник ИА «Высота 102» в облздраве.

Отсидевшие на удаленке школьники одновременно возвращаются к занятиям в очном формате. При этом родители волгоградских учеников опасаются повторных заражений.

– До новогодних каникул осталось каких-то десять дней. Можно же детей распустить по домам досрочно?– негодуют читатели «Высоты 102». – В нашем классе дождались, пока в школу из 30 человек пришли сегодня всего десять, и только тогда объявили карантин. Остальные дети с высоченной температурой лежат дома. Последние «сдались» к концу прошлой недели, когда в школу ходило 15 человек. Больше смахивает на вредительство организация противоэпидемических мер в нашем регионе. А как иначе это назвать, если другие дети выходят с карантина? Получается, что в школе, где полным-полно вирусов, они снова могут подхватить ОРВИ и пойти на больничный по второму кругу.

Напомним, что решение о карантине принимает Роспотребнадзор на основе данных, которые передают администрации учебных заведений.