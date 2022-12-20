В Волгоградской области плата за техосмотр вырастет в 2023 году

В Волгоградской области на 2023 год установлен предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет тарифного регулирования.

Увеличение предельного размера платы по категориям транспортных средств на 2023 год в сравнении с действующим в 2022 году составит 11,9%. Так, размер оплаты за техосмотр легкового автомобиля изменится на 61 рубль – 576 рублей (вместо 515 рублей). Для категории М2 (малые автобусы) рост платы составит 120 рублей – с 1013 до 1133 рубля, для категории N1 (грузовые автомобили до 3,5 тонн) - 65 рублей (с 549 до 614 рубля).

Напомним, в связи со вступившими в силу в 2021 году изменениями в Федеральный закон от 1.07. 2011 г. № 170-ФЗ о техосмотре транспортных средств такая процедура проводится ежегодно. В России принят закон, в рамках которого с 30 декабря 2021 года прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физическим лицам, стало добровольным. Это касается легковых авто и мотоциклов, используемых в личных целях.

Но по-прежнему техосмотр придется проходить владельцам легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет при постановке транспортного средства на учет, совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства или в случае регистрации изменений в его конструкции. Техосмотр остался обязательным и для коммерческого транспорта, такси, автобусов и грузовиков.