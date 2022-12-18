Верблюды и голуби: в Волгограде открылась выставка о животных на войне

В Волгограде в музее «Память» открылась выставка, посвященная животным, которые наряду с бойцами участвовали в Великой Отечественной войне и Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102» экспозиция будет работать до 27 февраля 2023 года.

— 16 декабря начал свою работу неординарный выставочный проект «Рождены для дружбы, обучены для службы, преданы до конца», — рассказали информагентству в музее-заповеднике «Сталинградская битва». — «Изюминкой» выставки стали объемные фигуры животных, выполненные из раскрашенного стеклопластик. Помимо фотографий они позволяют наглядно представить взаимодействие людей и животных в непростых фронтовых условиях.





Уточняется, что выставка состоит из нескольких тематических разделов. Посетителям расскажут о собаках-минерах и собаках-санитарах, кавалерийских лошадях, почтовых голубях и даже… тягловых верблюдах. Также представлены уникальные экспонаты, такие как противогаз для лошади или комплект собаки-подрывника.

Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

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