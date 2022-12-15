«Лицом к великой русской реке обращена мужественная фигура чекиста, высоко поднявшая обнаженный меч…» Именно так звучало начало статьи в газете «Сталинградская правда» от 30 декабря 1947 года, посвященной открытию памятника сталинградским чекистам, офицерам контрразведки Сталинградского фронта, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД, работникам милиции, павшим смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками у стен города-героя.

В Волгограде к 75-летнему юбилею открытия памятника в музее-панораме «Сталинградская битва» организована выставка «Щит и меч». Как в послевоенном Сталинграде возводился единственный на сегодня в России памятник воинам-чекистам, какие сложности возникли при доставке скульптуры в разрушенный войной город, а также рассекреченные документы спецслужб — в видеорепортаже ИА «Высота 102».









С приветственным словом к присутствующим в зале представителям и руководителям силовых ведомств, ветеранам спецслужб и полиции, молодому поколению в лице юнармейцев и кадетов пограничного класса обратился начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Ларин.

— Сегодня мы открываем выставку, посвященную 75-летию, со дня открытия в Сталинграде первого в стране памятника чекистам, офицерам контрразведки Сталинградского фронта, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД, сотрудникам милиции, павшим смертью храбрых при защите города от немецко-фашистских захватчиков в августе 1942 — в феврале 1943 годов, — обратил к собравшимся генерал-лейтенант. — Памятник символизирует преемственность поколений, патриотизм и мужество, которые воины-чекисты проявляли, обеспечивая безопасность, защищая интересы граждан и государства.

Это единственный памятник чекистам, который включен Минкультом РФ в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.





На выставке волгоградцы и гости города-героя смогут увидеть ряд уникальных рассекреченных документов УФСБ, личные вещи сотрудников органов госбезопасности того периода, вещи и документы автора проекта — архитектора-художника Феофилакта Коимшиди.

Экспозиция будет работать с 15 декабря по 15 января. Вход — бесплатный.

Справка

В конкурсе на лучший проект памятника чекистам участвовали 30 архитекторов Сталинграда и Ленинграда, от которых на рассмотрение жюри поступило около 40 различных по своему замыслу и архитектурному оформлению проектов. Первую премию присудили проекту под названием «ГЕРОЯМ» за авторством художника-архитектора Феофилакта Коимшиди.

Строительство монумента началось 15 апреля 1947 года. Всего на возведение монумента было израсходовано около полумиллиона рублей, большая часть из которых составляли средства добровольного сбора, проведенного среди сотрудников органов госбезопасности. Торжественное открытие монументальной композиции состоялось 28 декабря 1947 года. На митинге в общей сложности присутствовали больше 3000 человек.

Памятник установлен на открытой со всех сторон площадке, расположенной на правом берегу реки Царицы. Основной элемент композиции — 18-метровый пилон, завершенный 5-метровой бронзовой скульптурой

офицера-чекиста с обнаженным мечом, обращенного лицом к Волге, символизирует сотрудников контрразведки и милиции, ценой своей жизни отстоявших Сталинград от немецко-фашистских захватчиков. В 2013 году памятник Сталинградским чекистам был включен в реестр объектов культурного наследия народов РФ федерального значения.