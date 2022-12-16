В Волгограде умерла детский врач-невролог Нэлли Тонконоженко

В Волгограде 16 декабря проводят в последний путь детского врача-невролога Нэлли Тонконоженко. Прощание пройдет сегодня в Дзержинском районе. Нэлли Леонидовна скончалась на 63-м году жизни.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на коллег Нэлли Леонидовны, врач-невролог работала в больнице №8. Кроме того, Нэлли Тонконоженко несколько лет преподавала в Волгоградском государственном медицинском университете. Сегодня преподавательский состав ВолгГМУ выражает соболезнования родным и близким коллеги.

Напомним, в 2012 году в Волгограде скоропостижно скончался главный врач больницы №8 Алексей Тонконоженко – супруг Нэлли Леонидовны. Известный в регионе специалист стоял у истоков становления детской реанимации, в больнице №8 его усилиями было создано специализированное отделение, оборудованное по последнему слову техники.

Фото: Волгоградский государственный медицинский университет