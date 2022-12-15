В Волгограде сегодня, 15 декабря, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сто молодых полицейских присягнули на верность Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102», торжественное мероприятие прошло в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» ;при участии руководства ГУ МВД России по Волгоградской области, председателя Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковника внутренней службы в отставке Валентина Кантемирова, а также ветеранов органов внутренних дел.





С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель начальника регионального Главка МВД полковник полиции Вадим Леншин. Поздравив молодых сотрудников, он пожелал им удачи и выразил уверенность, что каждый будет с гордостью носить звание сотрудника органов внутренних дел. Молодые полицейские, в свою очередь, поклялись уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, быть честными и мужественными.





Перед присягой, сообщает информагентство, несколько месяцев будущие сотрудники патрульно-постовой службы, охраны конвоирования, Госавтоинспекции проходили занятия по огневой, физической и правовой подготовке. Уже завтра на своих рабочих местах они приступят к выполнению возложенных на них служебных обязанностей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области