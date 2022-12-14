Возили как лампочки и туалеты: в Волгограде накрыли табачных «королей»

В Волгоградской области оперативниками УЭБиПК регионального ГУ МВД России выявлен и перекрыт канал поставки контрафактных сигарет. Как сообщает ИА «Высота 102», из незаконного оборота изъято более 75 000 пачек на сумму, превышающую девять миллионов рублей.





— Предварительно установлено, что фигуранты приобрели на территории других регионов табачную продукцию неизвестного происхождения без акцизных марок либо с марками, имеющими признаки подделки. Товар доставляли в Волгоград с помощью транспортных компаний под видом электрооборудования и сантехники, — пояснила официальный представитель МВД России. — Затем его продавали индивидуальным предпринимателям города и области.





Уточняется, что полиция провела более 30 обысков в гаражных боксах, складских помещениях и в местах продажи нелегальной табачной продукции.

— Задержаны двое жителей областного центра, которые подозреваются в организации криминального бизнеса по торговле немаркированным табаком, — добавила Ирина Волк. — Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Видео: МВД России