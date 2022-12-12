



Сегодня, 12 декабря, в Кировском районе Волгограда проходит оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Должник». Как сообщили в ГУ ФССП России по региону, главная цель рейдов – обеспечение неотвратимости наказания за совершенные правонарушения. Участие в них принимают судебные приставы совместно с полицейскими.

- В рамках совместных рейдов должностные лица намерены установить местонахождение лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа, и решить вопрос о привлечении их к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, - уточнили в ГУ ФССП по региону.

Гражданам за неуплату штрафов в срок грозит двукратное увеличение назначенной суммы, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Рейды в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» продлятся в Волгограде до 18 декабря текущего года.



