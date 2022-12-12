Переохлажденную морось и гололед спрогнозировали синоптики в Волгограде и области

В Волгоградской области в ближайшие три дня ожидается целый комплекс неблагоприятных погодных явлений, согласно краткосрочному прогнозу ЦГМС. Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные синоптиков, уже 13 декабря местами в регионе ожидается мокрый снег, туман, а в областном центре – гололедица.

– Во вторник, 13 декабря, в Волгоградской области в отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде снежных зерен и переохлажденной мороси. Местами возможен туман, на дорогах – гололедица, – сообщают специалисты. – Порывы юго-восточного ветра – до 13 метров в секунду, местами – до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем в регионе от 0 до -5 градусов. В Волгограде утром туман, гололедица на дорогах, а температура воздуха – не ниже двух градусов мороза.

На смену мороси в Волгограде и области уже в ночь на 14 декабря придет, вероятнее всего, мокрый снег. Утром в среду осадки продолжатся, при этом местами они будут переходить в дождь. Добавит «красок» картине достаточно крепкий ветер с порывами до 20 метров в секунду. Не исключено налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах – гололедица.

– Ночью 15 декабря в Волгоградской области местами возможны небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега, – говорится в краткосрочном прогнозе. – Днем преимущественно без осадков, туман, гололедно-изморозевые явления. Температура днем по региону не ниже -5 градусов, в Волгограде около -3 градусов.