Общество

«Так положено»: в Волжском ветеран боевых действий не смог оформить льготный проездной без справки о доходах

Общество 12.12.2022 16:10
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12.12.2022 16:10



С неожиданными трудностями при оформлении социального проездного столкнулся в Волжском Волгоградской области ветеран боевых действий Андрей Афанасьев. Как сообщил мужчина ИА «Высота 102», в декабре ему не смогли продать социальный проездной в почтовом отделении и направили в абонентский отдел МУП «Волжская автомобильная колонна №1732». Там у ветерана попросили предъявить справку о доходах, что привело волжанина в недоумение.
- Обычно я покупал такой проездной в почтовом отделении, но в этот раз мне сообщили, что теперь проездные можно приобрести только в автоколонне. Там с меня потребовали справку о доходах. Я был очень удивлен, ведь у меня есть удостоверение, есть закон в конце концов, - возмутился мужчина. - На мои вопросы сотрудница ничего толком не ответила. Говорит, что так положено и все. Пришел в МФЦ, а там мне заявили, что из-за больного числа запросов такую справку я смогу получить только 27 декабря, хотя пришел к ним 2-го числа. 
По словам ветерана, поход по инстанциям дается ему с трудом из-за протеза. Последний раз льготный проездной мужчина приобретал в почтовом отделении в октябре текущего года, но тогда никаких справок от него не требовали.
- Честно говоря, я был в шоке. Что за бардак такой? Это автоколонна такое придумала или кто? - недоумевает мужчина.
В МУП «Волжская автомобильная колонна №1732» информагентству подтвердили, что, действительно, для оформления льготного проездного в декабре требуется справка о доходах на основании статьи 49 Социального кодекса Волгоградской области (с изменениями на 28 октября 2022 года).
- В главе 6, касающейся мер социальной поддержки по льготному проезду, в статье 48 указано, что ветеранам боевых действий предоставляется право льготного проезда в общественном транспорте. Однако в статье 49 этого закона оговаривается, что это право предоставляется ежегодно только в период с мая по октябрь. В остальные месяцы такое право предоставляется при условии, что размер дохода получателя льготы на проезд ниже 1,7 величины прожиточного минимума на душу населения Волгоградской области на дату обращения за предоставлением меры социальной поддержки, - прокомментировали в МУП.
Таким образом, при оформлении льготного проездного после 31 октября требуется справка о доходах установленного образца. Этот документ, как пояснили в муниципальном предприятии, можно получить в ближайшем МФЦ. Срок изготовления - две недели.
Отметим, что администрация Волгоградской области об изменении порядка оформления льготного проездного сообщала еще в марте 2021 года

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