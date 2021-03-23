Общество 23.03.2021 10:58
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23.03.2021 10:58
С 1 апреля льготники Волгоградской области снова смогут воспользоваться социальными проездными билетами. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, к данным категориям относятся, в том числе, пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды II и III групп.
Чтобы получить справку на приобретение апрельских льготных проездных билетов, необходимо подать пакет документов в центр социальной защиты населения или МФЦ (паспорт, трудовая книжка, СНИЛС, документ, подтверждающий льготную категорию заявителя при наличии). Также нужно предоставить сведения о доходах заявителя за последние три месяца, среднедушевой доход при этом не должен превышать величину в 1,7 прожиточного минимума. Справка остается действительной в течение 12 месяцев. На сегодняшний день соответствующий документ получили около 18 тысяч человек.
С 1 мая по 31 октября 2021 года оформление проездных билетов будет проводиться без учета доходов граждан. Соответствующие изменения уже внесены в Социальный кодекс региона. Таким образом, гражданам нужно будет предоставить только паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию. Женщинам старше 55 лет и мужчинам после 60 лет - паспорт.
Проездной билет можно приобрести в отделениях «Почты России»; в Волжском на улице имени Генерала Карбышева, 47, а карту «Волна - Социальная» в МФЦ.
Напомним, что с 1 апреля соблюдение режима самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше будет носить рекомендательный характер. С апреля также возобновят работу межмуниципальные «дачные» транспортные маршруты.
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