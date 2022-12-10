РПН: стройотходы с Аллеи Героев в Волгограде сбрасывали в пригороде на территории СНТ

Происшествия 10.12.2022 07:06
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10.12.2022 07:06
Инспекторы Росприроднадзора выявили факт сброса строительных отходов, образовавшихся в ходе реконструкции Аллеи Героев в Волгограде, на территории СНТ в Городищенском районе Волгоградской области.
- 8 декабря в адрес Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям поступила информация о факте сброса строительных отходов в Городищенском районе Волгоградской области, образовавшихся в ходе реконструкции на Аллее Героев, - сообщили в природоохранном ведомстве.
Инспекторы Межрегионального управления совместно с представителями экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области оперативно выехали на место. В ходе обследования территории информация подтвердилась. Представители экспертной организации произвели отбор проб отходов, почвы, измерили площадь захламления.
Напомним, в Волгограде в настоящее время реконструируют Аллею Героев. Здесь меняют брусчатку, благоустраивают территорию. Общая стоимость работ по реконструкции Аллеи Героев составляет около 225 миллионов рублей.
- Планировалось, что пригодную для вторичной укладки плитку после демонтажа передадут в коммунальные службы других районов для обустройства там пешеходных дорожек. Однако, как установлено Межрегиональным управлением, вывоз отходов подрядная организация осуществляет незаконно на земельный участок территории СНТ «Раздолье», расположенного в Городищенском районе Волгоградской области, - сообщили в Росприроднадзоре.
По результатам лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам, произведен расчет размера вреда, причиненного почве.
Фото: ИА «Высота 102» / Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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