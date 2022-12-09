Морось, туман и гололедица придут в Волгоградскую область

Общество 09.12.2022 21:32
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09.12.2022 21:32
В Волгоградской области в субботу, 10 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили в Волгоградском ЦГМС, утром и днем в отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и переохлажденной мороси – очень мелкого дождя.
Температура воздуха опустится ночью до -2...-7º, при прояснении до -8...-13º. Днем будет 0...-5º, в отдельных южных районах 0...+3º.
В Волгограде существенных осадков не обещают. В субботу, 10 декабря, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 9-14 м/с. Ночью прогнозируют -5...-7º. Днем ожидается около 0º.
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