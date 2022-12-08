Депутаты Волгоградской городской думы расширили список получателей дополнительных мер социальной помощи. Согласно скорректированному Положению, сообщает ИА «Высота 102», в перечень включены дети, получившие травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием пассажирского транспорта. С принятием поправок на помощь из городского бюджета могут рассчитывать юные баскетболистки, пострадавшие в аварии в Ставропольском крае.

– В документе речь идет о несовершеннолетних, получивших вред здоровью различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия с участием транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих более восьми мест для сидения, в котором пострадали и (или) погибли трое и более несовершеннолетних, – уточняют в Волгоградской городской думе. – Под данную категорию, в частности, подпадают члены команды баскетболисток из Волгоградской СШОР №2, которая весной прошлого года попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Ставропольском крае.

В результате ДТП пять девочек погибли, остальные участниц команды получили ранения и в настоящее время проходят реабилитацию. Чтобы получить материальную помощь, родителям девочек нужно обратиться в органы соцзащиты с заявлением.

– Оказание дополнительной социальной помощи будет носить заявительный характер. Она будет выплачиваться единовременно в размере, не превышающем 50 тыс. рублей, – сообщают в думе.