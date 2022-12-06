На зимней рыбалке в Волгоградской области пропал 77-летний пенсионер





В Волгоградской области Жирновским следственным отделом СУ СК организована проверка по факту исчезновения 77-летнего мужчины, который пропал на зимней рыбалке. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, пенсионер 3 декабря рыбачил один на льду реки Терса в 1,6 км от села Малое Матышево Руднянского района.

В какой-то момент находившиеся в полукилометре от него рыбаки заметили исчезновение мужчины. Когда они подошли поближе, в месте пролома льда плавали вещи пенсионера.

В настоящее время ведутся поисковые работы с привлечением водолазов.

По данным информагентства, пропавший мужчина является жителем села Вязовка Еланского района. На рыбалку он приехал на своем автомобиле, который остался на берегу.