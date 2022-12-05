Из-за ОРВИ ушли на карантин две школы в Волгоградской области

Общество 05.12.2022 15:59
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05.12.2022 15:59
Две школы в Быковском и Клетском районах Волгоградской области закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, по этой причине частично приостановлены занятия по классам и группам в 42 школах области, в одной школе-интернате и двух детских садах.
В ведомстве поясняют, что решение о приостановке учебного процесса принимается, если в классе, группе или в целом по общеобразовательному учреждению заболело 20% детей.
С 28 ноября по 4 декабря показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Волгоградской области по сравнению с предыдущей неделей вырос на 23%. Эпидпорог превышен в Волгограде, Быковском, Жирновском, Иловлинском, Клетском, Котовском, Палласовском, Руднянском и Урюпинском районах.
В целом по региону уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 18%.
По еженедельным данным вирусологического мониторинга, в структуре циркулирующих вирусов нарастает доля гриппа А/H1N1/09 (17% от числа обследованных). По-прежнему сохраняется активная циркуляция возбудителей ОРВИ: риновируса, РС-вирус, COVID-19, метапневмовирус.
Напомним, что сегодня, 5 декабря, ситуацию с заболеваемостью обсудил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании в администрации региона.
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