«Идти можно только с ледорубом»: на юге Волгограда мороз сделал непроходимыми тротуары





Жители поселка Водники Красноармейского района сняли на видео, во что превратились тротуары и дорога на ул. Лазоревая после наступивших морозов. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, когда было еще тепло, на тротуарах вдоль домов, начиная от №199 и заканчивая №205, постоянно стояла вода, которая стекала с возвышенности.

– Здесь были постоянные порывы, рабочие приезжали, устраняли, потом опять все начинало течь, – рассказывают горожане. – Причем совершенно было непонятно, откуда все это льется. Мы предполагаем, что в расселенном доме, который до сих пор не могут снести в нашем поселке, вышла из строя или канализация или труба с обычной водой.

Когда на улице был плюс, преодолеть залитые водой препятствия, хотя и с трудом, волгоградцам удавалось. Однако грянувшие морозы теперь сковали напрочь не только тротуары, по которым дети идут в школу, но и недавно отремонтированную автомобильную дорогу.

– Когда сделали дорогу, там поставили бордюры, и стало еще хуже, – говорят жители поселка. – Если раньше часть воды перетекала дорогу, то теперь потоки сталкиваются с бордюрами и остаются на тротуарах. Пройти здесь может только очень отчаянный или натренированный человек. И то, если у него будет с собой ледоруб.