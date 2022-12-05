













Жители поселков Аэропорт и Гумрак Дзержинского района Волгограда записали видеообращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оказать на федеральном уровне содействие в продлении троллейбусной линии до аэропорта.

Напомним, что ранее к Володину обращались жители других районов Волгограда с просьбой помочь в возвращении в Кировский район троллейбусов, которые были ликвидированы по решению местных властей.

В новом обращении волгоградцы ссылаются на постановление Госдумы РФ №2459-8 «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «О состоянии городского общественного электротранспорта в субъектах Российской Федерации».

- 23 ноября 2022 года Государственной Думой было принято постановление №2459-8 ГД о необходимости развивать троллейбусное движение в регионах. По обращениям граждан Вы восстановили троллейбусные линии в Саратове, и благодаря Вам в Саратовскую область пришли сотни новых троллейбусов. Сейчас нужна Ваша помощь Волгограду ! - говорят жители в видеообращении.

Волгоградцы сообщают, что несколько лет назад в Аэропорт и Гумрак планировали продлить троллейбусную линию, но в 2018 году действующая троллейбусная линия по шоссе Авиаторов была разрушена. Местные чиновники, по словам людей, навязывают им автобусы и маршрутки.

- Никакой автобус, маршрутки и такси никогда не смогут обеспечить стабильное и комфортное транспортное сообщение. Поселки Аэропорт и Гумрак нуждаются в троллейбусной линии с интервалом движения троллейбусов 5-10 минут. Необходимо восстановить троллейбусный маршрут №11 и продлить троллейбусную линию в аэропорт, - считают жители.

По их мнению, троллейбусы будут востребованы и пассажирами самолетов, которые сейчас вынуждены тратить тысячи рублей на поездки в такси.

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