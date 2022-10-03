Волгоградцы попросили Вячеслава Володина вернуть троллейбусы в Кировский район





Жители Кировского района Волгограда записали видеообращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой помочь в возвращении троллейбусов, которые были ликвидированы несколько лет назад по решению городских властей.

– Вячеслав Викторович, мы знаем, что Вы восстановили троллейбусные линии в Саратове, а 6 октября 2022 года по вашему поручению пройдут парламентские слушания на тему восстановления троллейбусных линий в регионах, – заявили волгоградцы. – Жители Кировского района Волгограда все последние годы требуют у администрации города восстановить троллейбусное движение в Кировском районе, за восстановление движения троллейбусов и против замены троллейбусов на автобус. Собраны тысячи подписей, направлено множество обращений с требованием запустить троллейбусы. Но администрация Волгограда уже длительное время игнорирует законные требования волгоградцев вернуть нашему району троллейбусы, пытаясь навязать автобус, что является издевательством над Кировским районом.

Замена троллейбусов на автобус – это отравление района выхлопными газами и превращение нашего городского района в сельское поселение, считают кировчане.

– На основании изложенного, Вячеслав Викторович, мы просим вас оказать прямое содействие в немедленном восстановлении движения троллейбусов в нашем Кировском районе. Мы хотим жить в чистом и уютном городе с движением троллейбусов с раннего утра до поздней ночи, – возлагают надежды волгоградцы на спикера Госдумы. – Кировский район Волгограда ждёт восстановления движения троллейбусов в самое ближайшее время. Автобусы НЕ предлагать!.

Напомним, похожие обращения с просьбой вернуть троллейбус жители Кировского района ранее направляли мэру Волгограда Владимиру Марченко, председателю Волгоградской гордумы Владлену Колесникову, депутатам Госдумы и главе СК РФ Александру Бастрыкину. Известно о реакции последнего – так, председатель ведомства дал поручение волгоградским следователям провести проверку по сообщениям горожан о демонтаже контактной сети на троллейбусной линии, которая связывала Кировский и Советский районы.

Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что после ликвидации троллейбусного маршрута №18 жителям Кировского района стало проблематично добираться до центра, так как им оставили лишь несколько транзитных автобусов. В результате жителям приходится едва ли не по часу ждать уже переполненный общественный транспорт.

Фото из архива ИА "Высота 102"