Общество 06.10.2022 18:07
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06.10.2022 18:07
Сегодня, 6 октября, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал Волгоградскую область в числе регионов, которые просят власти развивать, а не сокращать общественный электротранспорт.
- Были обращения из регионов: из Волгоградской, Белгородской, Орловской, Астраханской областей. Мы обсуждали эту тему в рамках профильного комитета и на заседании Государственной Думы и сошлись во мнении, что нам необходимо продолжить обсуждение в формате парламентских слушаний, - сообщил Володин на больших парламентских слушаниях, посвященных городскому общественному электротранспорту в регионах.
Вячеслав Володин отметил, что именно жители инициировали обсуждение этого вопроса. В частности, речь шла о модернизации инфраструктуры, обновлении подвижного состава, восстановления удобных маршрутов, функционирования электротранспорта и финансирования.
В своем выступлении министр транспорта РФ Виталий Савельев подчеркнул, что развитие городского электротранспорта - «это вопрос благополучия жителей наших городов, повышения качества городской среды, сокращения экологической нагрузки».
Напомним, что именно об этом на протяжении длительного времени постоянно говорят жители Кировского района Волгограда, которых оставили без троллейбусного маршрута №18.
Замена троллейбусов на автобус – это отравление района выхлопными газами и превращение нашего городского района в сельское поселение, считают кировчане.
Ранее они записали видеообращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой помочь в возвращении троллейбусов, которые были ликвидированы несколько лет назад по решению городских властей.
Напомним, похожие обращения с просьбой вернуть троллейбус жители Кировского района ранее направляли мэру Волгограда Владимиру Марченко, председателю Волгоградской гордумы Владлену Колесникову, депутатам Госдумы и главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что после ликвидации троллейбусного маршрута №18 жителям Кировского района стало проблематично добираться до центра, так как им оставили лишь несколько транзитных автобусов. В результате жителям приходится едва ли не по часу ждать уже переполненный общественный транспорт.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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