Превращаемся в село: жители требуют от мэра и спикера гордумы Волгограда вернуть троллейбус №18

Общество 28.07.2022 15:03
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28.07.2022 15:03
Горожане направили главе Волгограда Владимиру Марченко и спикеру гордумы Владлену Колесникову коллективные требования восстановить ликвидируемую троллейбусную сеть и запустить троллейбус №18 в Кировском районе.
– Мы категорически против замены троллейбусов на автобус! Жители Кировского района требуют у вас немедленно восстановить движение троллейбусов в Кировском районе Волгограда! Автобус и маршрутку не предлагать! – говорится в письмах, адресованных чиновникам и депутатам.
Волгоградцы поясняют, что долго ждали открытия троллейбусного маршрута №18 в Кировском районе и негативно восприняли новость о его ликвидации в 2017 году.
– Но вопреки возражениям и позиции горожан, администрация г. Волгограда закрыла троллейбусное движение и навязала автобус, что привело к резкому снижению качества жизни в Кировском районе, привело к многократному увеличению выхлопных газов в городе, привело к росту стоимости проезда. Сейчас у нас в Кировском районе снова собирают подписи за восстановление троллейбусного движения, часть подписей прилагаем, – указывают горожане в коллективных требованиях.
Подписи приложены к обращениям на 25 листах.
Горожане считают ложной информацию о том, что контактная троллейбусная сеть к Кировском районе изношена. А разрушение электротранспорта, по их мнению, ведет к деградации всего города, превращению городских районов в сельские.
– Троллейбусы №18 всегда являлись основным магистральным транспортом Кировского и Советского районов Волгограда, по троллейбусной линии находятся крупные высшие учебные заведения, средние учебные заведения, детские сады и торговые центры, что гарантирует высокий пассажиропоток на троллейбусах в Кировском и Советском районах Волгограда. Запуск троллейбусов позволит обеспечить транспортное сообщение жителей Кировского и Советского районов с раннего утра до поздней ночи с интервалом движения 5 минут, как и было раньше, когда ходили троллейбусы с 5 утра до 1 часа ночи, - написали горожане мэру и спикеру.
Ранее, напомним, волгоградцы записали видеобращение, адресованное прокурору региона Денису Костенко, с просьбой повлиять на ситуацию в городе и вернуть горожанам востребованный троллейбусный маршрут № 18.
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Фото: архив ИА «Высота 102» / Электротранспорт Волгограда, ВКонтакте
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