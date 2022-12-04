Эбулфез, Забава и Юцзя: волгоградские родители удивили выбором имен

Общество 04.12.2022 10:32
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04.12.2022 10:32
Управление ЗАГС Волгоградской области озвучило имена, которыми родители называли своих новорожденных малышей в ноябре текущего года.
Мальчиков чаще всего называли Артём, Максим, Михаил, Александр и Дмитрий. Среди девочек не уходит мода на такие имена, как София, Виктория, Мария и Ева.
Однако отделы ЗАГС зафиксировали и редкие имена, которые удивили сотрудников. Среди новых жителей региона появились мальчики, которых назвали Брадлей, Жан, Лукас, Монте, Парижан, Тихомир и Эбулфез. Появились и девочки с именами Виталия, Забава, Латвина, Матрона, Миравсилена, Тея и Юцзя.
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