Облздрав сообщил состояние пострадавшего при взрыве волгоградца

В Волгограде врачи больницы №25 продолжают бороться за жизнь 52-летнего жителя Советского района, который 1 декабря пострадал при взрыве в ЖК "Комарово". Как стало известно ИА "Высота 102", мужчина по-прежнему находится в реанимации.

По информации регионального комитета здравоохранения, специалистам Больничного комплекса удалось стабилизировать состояние пострадавшего.

- Мужчина продолжает лечение в реанимационном отделении ГКБ СМП №25, состояние тяжелое, стабильное, - сообщают в облздраве.

Делать какие-либо прогнозы врачи не торопятся. Напомним, что мужчина получил тяжелые травмы при взрыве баллонов, находившихся в багажнике иномарки.

Трагедия в ЖК "Комарово" произошла около 8 утра 1 декабря. 52-летний житель Советского района посадил трехлетнего сына в свой автомобиль, затем сел за руль и резко выскочил из машины, направившись к багажнику. В момент, когда мужчина открывал багажное отделение, произошел взрыв. Тело мальчика было обнаружено в машине уже после ликвидации пожара.

Момент взрыва попал на запись камер наружного видеонаблюдения.