В ЦПКиО Волгограда около катка высаживают 7-метровые ели









В ЦПКиО завершают посадку деревьев. Работам не помешал даже мороз – ели с мощной корневой системой можно сажать и в это время года. Как рассказал ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, только в этом осеннее-зимнем периоде здесь высадили 200 крупномеров.





- Сегодня пришла последняя партия из 40 хвойников, - пояснил Андрей Еркин. – Посадим их около ледового катка и снежных горок. Чтобы у наших посетителей было настоящее новогоднее настроение!





Высота многих хвойников достигает 7 метров, а ветки их такие же густые, как и у деревьев, которые растут в лесу.















За последние два года каждую весну и осень в парке появляются по 200-250 крупномеров. При этом процент неприживаемости крошечный – менее 3%. Следят за состоянием деревьев сотрудники собственной службы озеленения.



