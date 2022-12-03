Общество

В ЦПКиО Волгограда около катка высаживают 7-метровые ели

Общество 03.12.2022 16:15
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03.12.2022 16:15



В ЦПКиО завершают посадку деревьев. Работам не помешал даже мороз – ели с мощной корневой системой можно сажать и в это время года. Как рассказал ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, только в этом осеннее-зимнем периоде здесь высадили 200 крупномеров.

- Сегодня пришла последняя партия из 40 хвойников, - пояснил Андрей Еркин. – Посадим их около ледового катка и снежных горок. Чтобы у наших посетителей было настоящее новогоднее настроение!

Высота многих хвойников достигает 7 метров, а ветки их такие же густые, как и у деревьев, которые растут в лесу.



За последние два года каждую весну и осень в парке появляются по 200-250 крупномеров. При этом процент неприживаемости крошечный – менее 3%. Следят за состоянием деревьев сотрудники собственной службы озеленения.

Напомним, накануне в ЦПКиО заработал ледовый каток.


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