Пришли самые закаленные: в Волгограде 2 декабря открыли первый каток

В Волгограде 2 декабря в пойме реки Царицы между Ворошиловским и Центральным районами открыли каток. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на ледяной и весьма крепкий ветер, прокатиться на коньках пришли к 17.00 несколько десятков волгоградцев.

Как и было запланировано, первый в этом году сеанс на катке в парке «Раздолье» стартовал в 17.00. По словам директора парка Андрея Еркина, билеты на него купили 75 человек. Именно столько горожан не побоялись суровой погоды и стали первыми посетителями в этом году. Отметим, что многие волгоградцы пришли вместе с детьми.





Одномоментно на катке в пойме реки Царицы могут оттачивать навыки фигурного катания до 350 человек. Накануне информагентство публиковало расписание сеансов (всего их предусмотрено четыре ежедневно), а также стоимость билетов.

В этом году, сообщал Андрей Еркин, парк «Раздолье» закупил для горожан 300 новых коньков разных размеров.

Сегодня же Еркин рассказал о том, что в ЦПКиО началась заливка еще одного катка. Расположенный здесь аттракцион станет самым большим в Волгограде, но самое главное – лед в Центральном парке культуры и отдыха не растает даже при +10 градусах благодаря специальному холодильному оборудованию.

Открытие катка в ЦПКиО запланировано на 7 декабря.