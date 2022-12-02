Общество

Пришли самые закаленные: в Волгограде 2 декабря открыли первый каток

Общество 02.12.2022 19:01
0
02.12.2022 19:01


В Волгограде 2 декабря в пойме реки Царицы между Ворошиловским и Центральным районами открыли каток. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на ледяной и весьма крепкий ветер, прокатиться на коньках пришли к 17.00 несколько десятков волгоградцев. 

Как и было запланировано, первый в этом году сеанс на катке в парке «Раздолье» стартовал в 17.00. По словам директора парка Андрея Еркина, билеты на него купили 75 человек. Именно столько горожан не побоялись суровой погоды и стали первыми посетителями в этом году. Отметим, что многие волгоградцы пришли вместе с детьми. 


Одномоментно на катке в пойме реки Царицы могут оттачивать навыки фигурного катания до 350 человек. Накануне информагентство публиковало расписание сеансов (всего их предусмотрено четыре ежедневно), а также стоимость билетов.

В этом году, сообщал Андрей Еркин, парк «Раздолье» закупил для горожан 300 новых коньков разных размеров. 

Сегодня же Еркин рассказал о том, что в ЦПКиО началась заливка еще одного катка. Расположенный здесь аттракцион станет самым большим в Волгограде, но самое главное – лед в Центральном парке культуры и отдыха не растает даже при +10 градусах благодаря специальному холодильному оборудованию. 

Открытие катка в ЦПКиО запланировано на 7 декабря. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.12.2022 21:30
Общество 02.12.2022 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 20:56
Общество 02.12.2022 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 20:12
Общество 02.12.2022 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 18:45
Общество 02.12.2022 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 17:36
Общество 02.12.2022 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 17:12
Общество 02.12.2022 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 16:52
Общество 02.12.2022 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 16:32
Общество 02.12.2022 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 16:13
Общество 02.12.2022 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 15:24
Общество 02.12.2022 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 13:26
Общество 02.12.2022 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 10:58
Общество 02.12.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 10:16
Общество 02.12.2022 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 08:10
Общество 02.12.2022 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 21:10
Общество 01.12.2022 21:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
В Дзержинском районе Волгограда 3 декабря отключат свет на 16 улицахСмотреть фотографии
20:56
Настоятель храма в Волгоградской области отправился на СВО полковым священникомСмотреть фотографии
20:12
Жители Фролово Волгоградской области стали рекордсменами по разводамСмотреть фотографии
19:01
Пришли самые закаленные: в Волгограде 2 декабря открыли первый катокСмотреть фотографии
18:45
Пострадавший в кровавой корриде волгоградец взыскал с пастуха 85 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:36
Депутаты откроют с помпой установленную в ЦПКиО композицию «Серп и молот»Смотреть фотографии
17:12
«Я еду. Это не обсуждается»: в Камышине увековечили память о погибшем Алексее КараваевеСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде устранили аварию на котельной в Советском районеСмотреть фотографии
16:32
Продукты для борща и винегрета подорожали в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:13
После новогодних праздников волгоградцы выйдут на работу 9 январяСмотреть фотографии
15:31
Тахир Бекмурзаев назначен техническим директором Tele2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде в лютый холод без тепла остались жильцы девятиэтажки для детей-сиротСмотреть фотографии
15:23
В Волжском молодой мужчина пытался зарезать в ванной 41-летнюю любовницуСмотреть фотографии
14:34
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка при взрыве автомобиля в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:25
На Украине погиб 47-летний контрактник из Волгоградской области Александр АкатовСмотреть фотографии
13:26
В бюджете Волгограда на 2023 год не хватило денег на многодетные семьи и бродячих животныхСмотреть фотографии
13:11
РУСАЛ сформировал Общественно-экспертный совет по устойчивому развитиюСмотреть фотографии
11:32
На рынке в Волгограде изъяли из продажи 75,4 кг сомнительных раковСмотреть фотографии
10:58
Самый большой в Волгограде каток заливают в ЦПКиОСмотреть фотографии
10:47
Больше книг, меньше сериалов: как волгоградцы проводят время в интернетеСмотреть фотографии
10:39
На даче под Волгоградом нашли тело пропавшей неделю назад пенсионеркиСмотреть фотографии
10:38
Почти задаром: снос барака в Волгограде обойдется вдвое дешевле, чем могла заплатить мэрияСмотреть фотографии
10:16
Морозы до -16 надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:00
Шифр праздника: киноновинки декабря в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
08:47
И тебя вылечат: для волгоградцев со стрессом приготовят антикризисные койкиСмотреть фотографии
08:10
Подвалы 500 домов в Волжском приспособят под убежищаСмотреть фотографии
21:10
Массовая рассылка незнакомых квитанций насторожила жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
20:45
Миронов потребовал вернуть Сталинград на карту РоссииСмотреть фотографии
20:18
Эффектное обрушение известного в Камышине недостроя времен СССР сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:03
«Я Чечню прошел!»: избивший сотрудников МБУ «Северное» в Волгограде грозился их застрелитьСмотреть фотографииCмотреть видео
 