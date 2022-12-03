В Волгограде за 13 миллионов обустроят участок набережной около речпорта

Общество 03.12.2022 15:59
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03.12.2022 15:59
В Волгограде объявлен аукцион на благоустройство второй очереди территории между поймой реки Царица и пешеходным мостом, ведущим к речпорту. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная стоимость контракта составила 13,2 миллиона рублей.
В администрации города пояснили, что основные работы стартуют в будущем году.
- Заранее проведенные конкурсные процедуры по отбору исполнителя позволят компании-победителю заблаговременно подготовить необходимые технику и материалы. Таким образом, сразу после наступления устойчивой теплой погоды весной 2023 года подрядная организация сможет приступить к восстановительным работам, - рассказали в мэрии.
Учитывая сложный рельеф пространства, включающий ряд различных объектов, в том числе пешеходную эстакаду и местный проезд, обновление проводится в несколько этапов. В текущем году муниципалитет реконструировал первую очередь на площади порядка 10 тысяч квадратных метров.
По заданию мэрии компания-исполнитель высадила 660 кизильников и черемух, уложила газонное покрытие на площади 6 тысяч квадратных метров. Также на участке смонтировали поливочный водопровод протяженностью 9 тысяч погонных метров и 20 светоточек. Кроме этого, подрядная организация оборудовала паркинг вместимостью 50 машиномест, а для удобства горожан по его периметру обустроила тротуарные дорожки. В текущем году также восстановлено дорожное полотно на местном проезде вдоль рокадной дороги.
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