Жители Фролово Волгоградской области стали рекордсменами по разводам









Волгоградстат проанализировал ситуацию с разводами в регионе за январь-сентябрь 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102», на основании исследования данных выведен так называемый «коэффициент разводимости», который составил 4,4% в расчете на 1 тысячу населения.





В сентябре 2022 года в регионе расторгли 1053 брака, что на 15,6% выше, чем в сентябре прошлого года. За январь-сентябрь 2022 года количество разводов достигло 8123, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.





Чаще всего разрушались семьи в городском округе Фролово – здесь «коэффициент разводимости» составил 6,7%, на втором месте расположился Николаевский район – 5,9%, затем – Старополтавский (5,8%).





Самые крепкие семьи живут в Чернышковском районе – 3,3%, в Камышинском районе «коэффициент разводимости» чуть выше – 3,5%, а во Фроловском районе он зафиксирован на уровне 3,6%.



