Волгоградстат зафиксировал свадебный бум в первый месяц мобилизации









В сентябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, в Волгоградской области было заключено 2253 брака. Это на 40,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Волгоградстат. Всего в январе-сентябре 2022 года в регионе было заключено 10381 брачный союз. Это на 4,7% больше, чем в 2021 году.





Напомним, после объявления частичной мобилизации в Волгоградской области мужчины, которые отправлялись на СВО, в срочном порядке стали расписываться со своими половинками. Молодожены регистрировали брак в основном в ЗАГСах, расположенных рядом с учебными полигонами.





Между тем, коэффициент брачности в Волгоградской области составил в 2022 году 5,7% на 1 тысячу человек. Этот показатель представляет собой отношение числа вступивших в брак в данном году к средней численности населения.







В разрезе муниципальных образований чаще всего играли свадьбы в городском округе город Урюпинск. Здесь коэффициент брачности самый высокий в области – 7,6%. На втором месте – Котовский район (7,5%). В Городищенском районе тоже любят жениться и выходить замуж – коэффициент брачности здесь составляет 7%.





А вот меньше всего заключали браков жители Киквидзенского района – 3,8%. В Камышинском районе, исходя из количества связавших себя узами Гиминея, этот показатель оказался чуть выше - 4%. В Серафимовичском районе коэффициент брачности тоже невысокий – 4,2%.