Продукты для борща и винегрета подорожали в Волгограде

Лидерами по росту цен за неделю в Волгоградской области стали свекла, картофель, свежие огурцы и помидоры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Волгоградстата, среди всех продуктов больше всего подорожала свекла - на 11,04%. Килограмм этого овоща сейчас стоит 28,63 рубля.

На 10,18% - до 114,04 рубля за килограмм - выросли в цене свежие огурцы. Помидоры подорожали на 4% - до 115,3 рубля за килограмм. Стоимость картофеля увеличилась на 1,4% - до 28,86 рубля за килограмм. На 1,27% подорожала вареная колбаса - до 368,05 рубля за килограмм.

На 1,88% подорожал килограмм маргарина. Сейчас он стоит 193,27 рубля. На сотые процента подросли цены на говядину, сосиски и сардельки, подсолнечное и сливочное масло, рис и гречку.

Снижение цен наблюдалось на пшеничную муку – на 2,1%, колбасу полукопченую и варено-копченую – на 2 %, молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности – на 1,7%, чай черный байховый – на 1,5%, макаронные изделия – на 1,3%.

На 0,9% и 0,6% подешевело мясо кур и свинина соответственно. Незначительное снижение цен также произошло на мороженную рыбу, мясные детские консервы, творог, вермишель, водку и хлебобулочные изделия, а также яблоки.