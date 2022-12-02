Общество

После новогодних праздников волгоградцы выйдут на работу 9 января

Общество 02.12.2022 16:13
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02.12.2022 16:13


Отмечать наступление нового года жителям Волгоградской области, как и все россиянам, предстоит ровно восемь дней первого календарного месяца. На работу, сообщает ИА «Высота 102», сотрудники организаций в большинстве своем выйдут уже 9 января. Исключение могут составить лишь те компании, в которых руководители примут решения по длительности отдыха сотрудников в индивидуальном порядке. 

Так, согласно утвержденному производственному календарю, новогодние выходные продлятся в 2023 году с 1 по 8 января. Выходить на работу волгоградцам в понедельник – 9-го числа. 

Следующие продолжительные выходные ожидаются только в феврале – с 23 по 26-е число. В марте отмечать Международный женский день придется среди недели одним днем. 

В мае выходными будут только 1-е, 8-е и 9-е числа, не считая законных дней в конце каждой недели. 

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