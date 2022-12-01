Общество

Заслуженный журналист РФ Николай Степыгин скончался под Волгоградом в возрасте 60 лет

Общество 01.12.2022 10:26
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01.12.2022 10:26


Сегодня утром, 1 декабря, ушел из жизни  Николай Александрович Степыгин, заслуженный журналист РФ. Он был первым журналистом в Волгоградской области, кто получил такое высокое звание указом президента РФ в 2019 году. 

Как сообщили ИА «Высота 102» бывшие коллеги Николая Александровича из газеты Новоаннинского района «Авангард», работе в журналистике он отдал более 30 лет. Начинал рядовым корреспондентом Алексеевской районной газеты «Свет Октября», потом – замредактора в Алексеевской газете «Прихоперье». 13 лет отдал «Волгоградской правде» - прошел путь от собкора до первого заместителя главреда. 

Восемь лет Николай Александрович возглавлял работу Новоаннинского редакционно-издательского комплекса. Был награжден знаком Союза журналистов России «Честь и достоинство» и за «Заслуги перед профессиональным сообществом». Являлся также лауреатом премии Каннунникова. 

Коллеги Николая Степановича скорбят об утрате. Его публикации вселяли веру людей в силу печатного слова, в победу справедливости и правды. 

Фото сайта  газеты "Авангард"

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