Сегодня утром, 1 декабря, ушел из жизни Николай Александрович Степыгин, заслуженный журналист РФ. Он был первым журналистом в Волгоградской области, кто получил такое высокое звание указом президента РФ в 2019 году.

Как сообщили ИА «Высота 102» бывшие коллеги Николая Александровича из газеты Новоаннинского района «Авангард», работе в журналистике он отдал более 30 лет. Начинал рядовым корреспондентом Алексеевской районной газеты «Свет Октября», потом – замредактора в Алексеевской газете «Прихоперье». 13 лет отдал «Волгоградской правде» - прошел путь от собкора до первого заместителя главреда.

Восемь лет Николай Александрович возглавлял работу Новоаннинского редакционно-издательского комплекса. Был награжден знаком Союза журналистов России «Честь и достоинство» и за «Заслуги перед профессиональным сообществом». Являлся также лауреатом премии Каннунникова.

Коллеги Николая Степановича скорбят об утрате. Его публикации вселяли веру людей в силу печатного слова, в победу справедливости и правды.

Фото сайта газеты "Авангард"