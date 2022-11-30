Правительство выделит Волгоградской области 65 миллионов на инвестпроекты в АПК









Правительство частично компенсирует регионам затраты на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Распоряжение о выделении на эти цели 7,7 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на кабмин. Волгоградская область получит 65,4 миллиона рублей.





Средства из резервного фонда кабмина покроют часть расходов на строительство и ремонт молочных и мясных ферм, хранилищ сельскохозяйственной продукции, селекционно-семеноводческих и племенных центров. Всего речь идёт о 152 инвестиционных проектах в 43 регионах страны.