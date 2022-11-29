Иноагентов отлучат от детей, а госорганы отправят в соцсети: какие законы вступают в силу в декабре

В России в декабре вступит в силу ряд новых законов, а также два постановления. В Государственной думе РФ вкратце рассказали, как изменится жизнь россиян, в том числе чиновников и иноагентов.

1 декабря

Ближе к людям. С первого дня календарной зимы в России вступает в силу закон, обязывающий чиновников быть ближе к народу. Так, сообщает ИА «Высота 102», с 1 декабря во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» все госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации будут обязаны вести свои страницы в социальных сетях. Разработчики проекта уверены, что это позволит россиянам получать достоверную информацию о работе учреждений из первых рук.

Общение с налоговиками онлайн. Согласно еще одной законодательной новелле, с 1 декабря граждане России смогут становиться на налоговый учет дистанционно. Для этого нужно иметь кабинет на «Госуслугах» и электронную подпись. Подать заявление и получить свидетельство, таким образом, можно будет, не выходя из дома.

Дистанция для иноагентов. С 1 декабря в России реестр иноагентов будет единым. Новым законом, сообщают в ГД, иностранным агентам запрещается осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков.

– Тот, кто поет с чужого голоса, получает за это деньги, должен понимать: иностранный агент — это самое демократичное, что в этих случаях принимают другие страны. Везде уголовные сроки, лишение свободы и многое другое, если думают о том, как будут их дети и внуки жить в своей стране. Если эти решения не принять, понятно: государства не будет, — отмечал ранее, напомним, спикер Госдумы Володин.

Паспорт вместо полиса ОМС. С первого дня декабря при посещении лечебных учреждений в регистратуре у вас больше не должны требовать паспорт и полис. Достаточно будет какого-то одного из этих документов.

Операторов сотовой связи возьмут на карандаш. Согласно еще одному вступающему в силу закону, операторы связи должны будут ежегодно направлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности. Держать ответ операторы должны будут по средствам связи и оказанным услугам.

– Непредставление отчета или внесение в него недостоверных сведений, а также неоказание услуг связи более шести месяцев станут основаниями для аннулирования лицензии, – уточняют в Госдуме.

Больше возможностей на «Госуслугах». Ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение лицензий и разрешений – все эти услуги с 1 декабря россияне смогут получать через «Госуслуги».

2 декабря

Возвращение УПК. Президент России подписал закон, согласно которому с 2 декабря у учреждений среднего профессионального образования появится возможность создавать учебно-производственные комплексы (УПК). В них обучающиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы. При этом образовательные организации смогут оказывать содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников.

В один сад. У приемных детей в России с 2 декабря появится преимущественное право на зачисление в те же школу или детский сад, в которых уже учатся дети из их семьи.

– В настоящее время такое право есть только у братьев и сестер. А в семьях приемных родителей и опекунов чаще всего живут дети, которые не состоят друг с другом в кровном родстве, – ранее комментировал Вячеслав Володин. – В случае принятия закона администрация будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто‑то из его семьи. Приемным родителям не придется рано утром развозить детей в разные места.

17 декабря

Послабления для ФССП. Федеральная служба судебных приставов с 17 декабря получает право в автоматическом режиме запрашивать сведения у налоговых и иных органов и организаций, чтобы установить имущественное положение должника.

– Закон поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства, – сообщают в Госдуме.

26 декабря

Небольшие ошибки простят бизнесменам. Представители малого и среднего бизнеса в случае вскрывшихся нарушений при получении помощи от государства смогут снова рассчитывать на господдержку через год. Сегодня «штрафной» период составляет три года. Однако в ГД уточняют, что речь идет только о тех, кто, например, допустил ошибку в отчетности. На бизнесменов, уличенных в нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных, послабления не распространяются.

31 декабря

Компенсации туристам. Если оформленная россиянами до 31 марта 2020 года поездка так и не состоялась, до 31 декабря 2022 года турфирмы должны предложить аналогичный тур или вернуть деньги. Это касается туров в те страны, которые ограничили авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов. В остальных случаях туроператоры должны были выполнить свои обязательства до конца 2021 года.

Фото: duma.gov.ru