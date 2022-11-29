Расследования 29.11.2022 12:31
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29.11.2022 12:31
Новоаннинский районный суд Волгоградской области приговорил к 7,5 годам колонии общего режима 48-летнюю женщину за разбойное нападение на пенсионерку. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
В суде установлено, что 5 августа 2022 года фигурантка уголовного дела пришла в домовладение к 89-летней бывшей соседке, чтобы ее ограбить. В этот момент у пожилой женщины был социальный работник, ухода которого разбойница дождалась, а потом совершила задуманное. Она напала на пенсионерку и нанесла ей по голове несколько ударов металлической кружкой, требуя денег. Потом она обыскала дом, но крупной суммы не нашла. Тогда она забрала из кошелька 3 тысячи рублей, а также сотовый телефон. Потом злоумышленница от него избавилась, чтобы скрыть преступление. Также она выкинула медицинские перчатки, в которых совершала разбой. Деньги пенсионерки женщина потратила на спиртное и продукты.
Вину подсудимая признала.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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