







Новоаннинский районный суд Волгоградской области приговорил к 7,5 годам колонии общего режима 48-летнюю женщину за разбойное нападение на пенсионерку. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

В суде установлено, что 5 августа 2022 года фигурантка уголовного дела пришла в домовладение к 89-летней бывшей соседке, чтобы ее ограбить. В этот момент у пожилой женщины был социальный работник, ухода которого разбойница дождалась, а потом совершила задуманное. Она напала на пенсионерку и нанесла ей по голове несколько ударов металлической кружкой, требуя денег. Потом она обыскала дом, но крупной суммы не нашла. Тогда она забрала из кошелька 3 тысячи рублей, а также сотовый телефон. Потом злоумышленница от него избавилась, чтобы скрыть преступление. Также она выкинула медицинские перчатки, в которых совершала разбой. Деньги пенсионерки женщина потратила на спиртное и продукты.

Вину подсудимая признала.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



