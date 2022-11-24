В Волгограде трещина на Астраханском мосту поползла в разные стороны

В Волгограде на Астраханском мосту, соединяющем Центральный и Ворошиловский районы, начала расползаться трещина, о которой писали СМИ меньше 10 дней назад. По словам общественника Максима Гелунова, накануне он заметил вылетающие из-под колес автомобилей куски асфальта. Волгоградец сделал фото, подтверждающее – на путепроводе уже образовались первые выбоины.

Напомним, 16 ноября сообщалось о том, что трещина на Астраханском мосту значительно увеличилась в размерах. При этом просел грунт на стыке с мостом со стороны Ворошиловского района, а один из бордюров и вовсе сдвинулся со своего места.

– Примерно в 20 метрах от трещины заметно ощущается вибрация при проезде автобусов, троллейбусов. Удивляет, что каждый день вижу на мосту огромные фуры, и этот факт, уверен, не добавляет прочности мосту, – писал Максим Гелунов.

По словам волгоградца, накануне из поперечной трещины вылетел фрагмент асфальта. Еще несколько кусков асфальтобетона волгоградец обнаружил днем 24 ноября.

В ответ на запрос ИА «Высота 102» в администрации Волгограда сообщили, что подрядчик уведомлен о необходимости ремонта. Однако точной даты, когда дорожники выйдут на Астраханский мост, сегодня не называют.

– Муниципальные службы связались с подрядчиком, указав на недостатки, и он предварительно подтвердил готовность провести работы за счет собственных средств. Планируется, что подрядчик проведет ремонт с учетом погодных условий, – сообщили в мэрии.

Фото: Максим Гелунов/VK.com