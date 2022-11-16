Общество

В Волгограде Астраханский мост напомнил о себе новой трещиной: фото

Общество 16.11.2022 12:36
0
16.11.2022 12:36


Путепровод между Ворошиловским и Центральным районами Волгограда снова обсуждается горожанами после поста в соцсетях общественника Максима Гелунова. Волгоградец показал очередной дефект на Астраханском мосту накануне. Журналисты ИА «Высота 102» побывали на месте, а мэрия дала свою оценку текущей ситуации. 

По словам Максима Гелунова, не первый год отслеживающего судьбу связывающего два района моста, поперечная трещина появилась на нем не вчера. Однако, утверждает волгоградец, накануне он обратил внимание на изменения дорожного дефекта.

–  Вчера при съезде с Астраханского моста обратил внимание, что автомобиль тряхнуло. Сегодня зафиксировал –  трещина очень сильно увеличилась при съезде/въезде с моста у Ворошиловского района, – написал Гелунов на своей странице в ВК накануне. – При этом просел грунт автодороги на стыке с мостом, это видно по перекошенному бордюру. Также на мосту, примерно в 20 метрах от трещины, заметно ощущается вибрация при проезде автобусов, троллейбусов. Удивляет, что каждый день вижу на мосту огромные фуры, и этот факт, уверен, не добавляет прочности мосту.  


Корреспонденты ИА «Высота 102» утром 16 ноября  лично убедились – путепровод действительно «перечеркивает» внушительных размеров трещина, плавно переползающая на пешеходную зону, а один из бордюров заметно просел.  За комментарием редакция информагентства обратилась в мэрию, где заявили, что видимые дефекты не представляют опасности. 

– Сегодня специалисты муниципальных дорожных служб провели внеочередное обследование мостового сооружения. В результате установлено, что несущие элементы моста сохраняют свою конструктивную целостность, угроза безопасности эксплуатации сооружения отсутствует, – прокомментировали в администрации Волгограда. – Дефекты асфальтобетонного покрытия будут устранены в короткие сроки, но с учетом погодных условий.



Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.11.2022 11:23
Общество 16.11.2022 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 11:07
Общество 16.11.2022 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.11.2022 10:15
Общество 16.11.2022 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 08:27
Общество 16.11.2022 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 20:01
Общество 15.11.2022 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 17:37
Общество 15.11.2022 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 12:29
Общество 15.11.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 11:52
Общество 15.11.2022 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 11:32
Общество 15.11.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 10:38
Общество 15.11.2022 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 10:04
Общество 15.11.2022 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 09:49
Общество 15.11.2022 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2022 09:48
Общество 15.11.2022 09:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2022 21:11
Общество 14.11.2022 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2022 20:43
Общество 14.11.2022 20:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:36
В Волгограде Астраханский мост напомнил о себе новой трещиной: фотоСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде задержали троих крушителей автомобилейСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области цены на новостройки в 2022 году выросли на 13%Смотреть фотографии
11:49
Мобилизованные закидали учебный полигон под Волгоградом гранатамиСмотреть фотографии
11:41
Преподаватель техникума в Волжском лишилась заработанных на взятках денегСмотреть фотографии
11:23
«Для меня такое впервые»: худрук Вадим Кривошеев уволился из Молодежного театра после «упрямого» назначения БондаренкоСмотреть фотографии
11:07
«Волгоградэнергосбыт» ответил на вопросы о передаче показаний счетчиковСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде женщина-водитель сбила на переходе школьника: видеоСмотреть фотографии
10:15
Суд запретил чиновникам подавать жителям Котово воду цвета кофеСмотреть фотографии
09:51
Волгоградцы на электроколясках погоняли мяч в СочиСмотреть фотографии
08:28
В Камышине осудили спасателя после крушения катера: подробности уголовного делаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
В Волгограде владельцы погибшей из-за ошибки ветеринара собаки отсудили у клиники 126 тысяч рублейСмотреть фотографии
07:52
Бочаров и Новиков утвердили план по строительству дорог в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:34
«Весь магазин залили»: в Волгограде из «Ашана» из-за пожара эвакуировали 120 человекСмотреть фотографии
20:54
Китайский пейзаж на Спартановке в Волгограде после публикации ИА «Высота 102» изучат прокурорыСмотреть фотографии
20:35
В спецоперации погиб 23-летний волгоградец Геннадий АгарковСмотреть фотографии
20:01
«Делай раз, делай два!»: в Волгограде надеются на чудо у памятника ДзержинскомуСмотреть фотографии
19:01
Чиновники коллективно оскорбились и потребовали привлечь жителя Волгоградской области за клеветуСмотреть фотографии
18:53
Вместо свадьбы — срок: волгоградец в Астрахани фасовал наркотики из МосквыСмотреть фотографии
17:37
Чартерные рейсы запускают из Волгограда в Хургаду 16 декабряСмотреть фотографии
17:29
В Советском районе Волгограда возле кардиоцентра заложили сосновый борСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
Суд арестовал узбека, изнасиловавшего волгоградку возле Казачьего рынкаСмотреть фотографии
16:48
Облздрав ждет улучшений от нового главврача детской поликлиники №2Смотреть фотографии
16:15
Заказчик — Кадин: в Волгограде раскрыто резонансное убийство бизнесмена Василия БухтиенкоСмотреть фотографии
15:24
На юге Волгограда зачистили 15 стихийных свалокСмотреть фотографии
14:54
«Красота под ногами» в Волгограде возвела 10-метровую насыпь из отходов плиткиСмотреть фотографии
12:50
СК возбудил дело об истязании матерью годовалой девочки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
Ответит на звонки и защитит от спама: клиентам Tele2 доступен голосовой ассистентСмотреть фотографии
12:47
Депутаты Гордумы утвердили меры поддержки семей добровольцев и контрактниковСмотреть фотографии
12:29
РПН в Волгограде взялся за такси и каршеринг: номера горячих линийСмотреть фотографии
 