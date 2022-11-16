В Волгограде Астраханский мост напомнил о себе новой трещиной: фото

Путепровод между Ворошиловским и Центральным районами Волгограда снова обсуждается горожанами после поста в соцсетях общественника Максима Гелунова. Волгоградец показал очередной дефект на Астраханском мосту накануне. Журналисты ИА «Высота 102» побывали на месте, а мэрия дала свою оценку текущей ситуации.

По словам Максима Гелунова, не первый год отслеживающего судьбу связывающего два района моста, поперечная трещина появилась на нем не вчера. Однако, утверждает волгоградец, накануне он обратил внимание на изменения дорожного дефекта.

– Вчера при съезде с Астраханского моста обратил внимание, что автомобиль тряхнуло. Сегодня зафиксировал – трещина очень сильно увеличилась при съезде/въезде с моста у Ворошиловского района, – написал Гелунов на своей странице в ВК накануне. – При этом просел грунт автодороги на стыке с мостом, это видно по перекошенному бордюру. Также на мосту, примерно в 20 метрах от трещины, заметно ощущается вибрация при проезде автобусов, троллейбусов. Удивляет, что каждый день вижу на мосту огромные фуры, и этот факт, уверен, не добавляет прочности мосту.





Корреспонденты ИА «Высота 102» утром 16 ноября лично убедились – путепровод действительно «перечеркивает» внушительных размеров трещина, плавно переползающая на пешеходную зону, а один из бордюров заметно просел. За комментарием редакция информагентства обратилась в мэрию, где заявили, что видимые дефекты не представляют опасности.

– Сегодня специалисты муниципальных дорожных служб провели внеочередное обследование мостового сооружения. В результате установлено, что несущие элементы моста сохраняют свою конструктивную целостность, угроза безопасности эксплуатации сооружения отсутствует, – прокомментировали в администрации Волгограда. – Дефекты асфальтобетонного покрытия будут устранены в короткие сроки, но с учетом погодных условий.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»