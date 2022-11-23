







Первые новобранцы осеннего призыва этого года приступили к изучению курса начальной военной подготовки в мотострелковом соединении в Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, призывников обучают первоначальным военным навыкам отдельно от личного состава, что улучшает адаптацию военнослужащих к условиям военной службы.

- Параллельно с обучением проводится психологическое изучение и медицинское обследование молодого пополнения для распределения новобранцев по подразделениям и назначения на воинские должности, - сообщили в пресс-службе округа.

План и интенсивность общевойсковой подготовки для призывников разработаны так, чтобы к предстоящим слаживаниям отделений, взводов и тактическим учениям новобранцы подошли максимально подготовленными.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



