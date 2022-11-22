В Волгограде простились с 34-летним майором Евгением Задворновым

В Волгограде накануне простились с 34-летним командиром батальона майором Евгением Задворновым. Как сообщает ИА «Высота 102», боевой офицер погиб в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

— Евгений Задворнов пал в бою, до конца выполнив свой воинский долг, — рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Церемония прощания с нашим земляком прошла накануне в воинской части, где служил офицер. Урну с прахом героя отправят в Амурскую область.

Известно, что Евгений Задворнов родился в Благовещенске. Окончил Дальневосточное высшее военное командное училище имени Рокоссовского. Участник боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики. В Волгоградской области проходил службу в 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Фото и коллаж: личный архив Евгения Задворнова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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