ФСБ и Генпрокуратуру просят вернуть волгоградское время

Общество 23.10.2022 19:44
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23.10.2022 19:44
В Волгоградской области инициативная группа сторонников местного времени продолжает борьбу за смену часового пояса. Как сообщает ИА «Высота 102», очередные заявления направлены в ФСБ России, Генеральную прокуратуру и Госдуму РФ.
Волгоградцы просят силовиков провести комплексную проверку всей цепочки перехода с местного времени на московское, начиная от постановления областной думы по выявлению мнения населения, итоги которого были реализованы принятием федерального закона от 11.10.2018 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени».
- Прошу по итогам проведенной проверки установить виновных должностных лиц, инициировавших, профинансировавших и допустивших реализацию сценария по преодолению в нашей области итогов регионального общенародного референдума, привлечь их к ответственности, - говорится в заявлении.
Это один пунктов заявления. Всего их семь. Заявитель также просит проверить законность финансирования за счет бюджетных средств мероприятий по выявлению мнения населения, провести парламентское расследование всей процедуры и действия депутатов областной думы и Волжской городской думы в этом вопросе.
Напомним, в Волгоградской области сторонники возвращения так называемого местного времени (UTC+4/МСК+1) не оставляют попыток его вернуть.
Региональный избирком в прошлом году принял решение отказать в проведении областного референдума по вопросу смены часового пояса. При проверке подписных листов выяснилось, что 17% документов составлены с различными нарушениями. Регсвидетельсво инициативной группы аннулировали. В конце декабря 2020-го Президент России Владимир Путин подписал закон о включении Волгоградской области в московскую часовую зону (UTC+3).
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