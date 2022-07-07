В Волгограде сторонники возвращения так называемого местного времени (UTC+4/МСК+1) продолжают процедуру сверки подписей, признанных нелегитимными. Как сообщает ИА «Высота 102», проверяются сведения об участниках несостоявшегося референдума по смене часового пояса.

— Избирательная комиссия Волгоградской области в прошлом году признала недостоверными или недействительными 1256 подписей от общего числа, что не позволило провести нам референдум, — сообщила информагентству одна из сторонниц местного времени, представившаяся Анной. — Большое количество подписей были признаны не соответствующими с кодом ошибки № 4 «Сведения об участнике референдума не соответствуют действительности». Сейчас мы ищем реальных людей, которые выражали свою волю по поводу перевода стрелок. Осталось проверить около 500-600 подписей.

Ранее приверженцы «волгоградского» времени запустили в соцсетях опрос, касающийся смены часового пояса.

— Для урегулирования разногласий по вопросу правильного и комфортного исчисления времени в нашей области необходимо провести объективное изучение и сравнительный анализ всех очевидных плюсов и минусов двух спорных часовых зон и повторно вынести этот вопрос на референдум, — считают сторонники прежнего часового пояса.

Онлайн-голосование показало довольно слабую активность жителей региона. В опросе участвовали чуть более 500 человек. Против каких-либо изменений выступили около 50 подписчиков.

Региональный избирком в прошлом году принял решение отказать в проведении областного референдума по вопросу смены часового пояса. При проверке подписных листов выяснилось, что 17% документов составлены с различными нарушениями. Регсвидетельсво инициативной группы аннулировали. В конце декабря 2020-го Президент России Владимир Путин подписал закон о включении Волгоградской области в московскую часовую зону (UTC+3).

В телеграм-канале ИА «Высота 102» более 800 волгоградцев высказались о возможном переводе стрелок. Даже спустя полтора года жители так и не смогли прийти к единому мнению, по какому времени им удобнее жить.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Читайте также:

Жители Волгоградской области голосуют за новый референдум по времени

Не смирились: половина опрошенных волгоградцев готовы к новому референдуму по переводу стрелок