В Волгограде приступили к облицовке памятника «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного на пл. Ленина вблизи знаменитого Дома Павлова.

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в настоящее время специалисты монтируют плиты из серого гранита на парапете мемориала. Для облицовки всего памятника исполнителю предстоит уложить порядка 300 квадратных метров плит из красного, серого и черного гранита. При монтаже облицовки применяется клеевой состав со специальными добавками, позволяющими выполнять работы в условиях низких температур.

На предыдущих этапах подрядная организация из-за выявленных в ходе демонтажа критических разрушений бетонных конструкций памятника практически заново воссоздала железобетонные основания стелы, клумбы и ограждения мемориала. Особое внимание при их реконструкции было уделено гидроизоляции, что является залогом прочности и долговечности конструкций, утверждают в администрации. Также проектом предусмотрен ряд других мероприятий, в частности восстановление надписей. Так как мемориал является объектом культурного наследия, его реставрацию выполняет лицензированная организация с опытом работы на подобных сооружениях.

Ранее, напомним, волгоградцы забили тревогу, обнаружив котлован на братской могиле на площади Ленина, которая сейчас реставрируется. У горожан закралось сомнение, что рабочая техника утюжит захоронение, где лежат останки погибших героев. Однако в мэрии заверили, что захоронение находится гораздо глубже.

Фото администрации Волгограда