«Захоронение воинов глубже»: волгоградцев привело в шок появление котлована на братской могиле

В Центральном районе Волгограда проводимые подрядной организацией работы по ремонту памятника воинам, погибшим при обороне Сталинграда, возмутили горожан. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы не понимают, почему на месте гранитного памятника и плит появился котлован, а по захоронению ездит тяжелая техника.





– Увидел этот ремонт и, честно говоря, потерял дар речи. Это шок. Как такое возможно? Насколько я слышал, говорили про ремонт и восстановление, а я увидел демонтаж и разрушение. Там же воины захоронены, их останки, а они копают. Может решили вывезти останки в другое место? – задается вопросом возмущенный житель.

Напомним, на площади Ленина в Волгограде подрядная организация занимается восстановлением памятника «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда».

Корреспонденты ИА «Высота 102» побывали накануне на месте, и слова волгоградцев нашли свое подтверждение. Очевидно, что на месте захоронения защитников Сталинграда работала тяжелая техника. В котловане отчетливо видны следы от колес, ни гранитных, ни мраморных плит за стальным забором не оказалось.





В администрации Волгограда прокомментировали, что проектом предусмотрен демонтаж поврежденных временем бетонных оснований стелы и ограждения надмогильного холма. Объяснили в мэрии и появление котлована на братской могиле.





– Рабочие уже выполнили комплекс демонтажных работ. Так как надгробные плиты находились в декоративном углублении, то их фундаменты залегали на глубине свыше 1 метра. Само захоронение воинов находится еще глубже. При производстве восстановительных работ, как и при строительстве памятника используется специализированная техника, – ответили в мэрии на запрос информагентства. – В ближайшее время строители приступят к монтажу новых бетонных оснований, которые затем облицуют гранитом, а также проведут ряд других работ. Реставрацию памятника выполняет лицензированная организация, определенная по итогам открытых конкурсных процедур.





Справка. «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда» является объектом культурного наследия федерального значения.

В облкультнаследии ранее заявляли, что это один из ключевых мемориалов, посвященных героям, павшим за Сталинград. Благодаря самоотверженным действиям воинов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии и ее командира генерала Александра Ильича Родимцева, Сталинград в феврале 1943 года был освобожден от оккупантов. Около 2500 бойцов, погибших в боях за площадь 9 Января (сейчас – площадь Ленина), были похоронены в братской могиле, расположенной рядом. В связи со своей колоссальной исторической ценностью, мемориал имеет статус памятника федерального значения и находится под защитой государства.

К предмету охраны этого памятника, напомним, относятся местонахождение, останки захороненных со всеми относящимися к ним материальными предметами, объемно-пространственное решение: стела и надгробие, расположенные на замощенной площадке с парапетом и лестницей. Воины были похоронены с наградами, оружием, элементами снаряжения и обмундирования, личными вещами, документами и др. Ранее сообщалось, что предмет охраны создает условия, исключающие либо минимизирующие возможное негативное воздействие на памятники истории и культуры.