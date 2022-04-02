15-летнего кадета из Урюпинска наградили за спасение ребенка

Пятнадцатилетнему урюпинцу Даниилу Золотареву вручили почетную грамоту главы городского округа — за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении тонувшего ребенка. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Урюпинска, награду герой получил из рук главы городского округа Юрия Хорошенькова. Еще Даниилу вручили денежную премию и значок «Урюпинск». Благодарность за воспитание смелого сына получила и мама Даниила, Юлия Золотарева.
Даниил Золотарев, учащийся кадетской школы, спас 7-летнего мальчика, который вечером 29 марта провалился под тонкий лед озера Школьное в Комсомольском севере в Урюпинске. Хотя свидетелями этой сцены были и взрослые, только подросток бросился на помощь мальчику. Даниил и сам едва не утонул, но все-таки вытолкнул ребенка на берег и еле выбрался сам. Подросток ничего не рассказал о произошедшем ни родным, ни в школе. Но слава все-таки нашла своего героя.
Фото: администрация Урюпинска.