В Волгограде полицейские установили личность и задержали водителя отечественной легковушки, который накануне на полной скорости сбил на переходе мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, им оказался 22-летний житель Кировского района.

Напомним, что авария произошла 7 ноября около 18.00 на улице Электролесовской в Советском районе Волгограда. Двигаясь по встречной полосе, при запрещающем сигнале светофора водитель «ВАЗ-2109» сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Тут же он был объявлен в розыск. Как выяснили в полиции, управлявший легковушкой мужчина не имеет водительского удостоверения.

– Суд Советского района назначил задержанному арест на двое суток за оставление места ДТП, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Также нарушителю придется заплатить совокупный штраф в размере 11 800 рублей за выезд на встречную полосу, управление автомобилем без прав, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и за отсутствие полиса ОСАГО.

Полицейские уточняют, что решение о возбуждении уголовного дела будет принято после того, как из больницы поступит документация о степени тяжести полученного пешеходом вреда здоровью.

Добавим, что читатели ИА «Высота 102» сообщали после публикации о происшествии о том, что в «девятке» находились вечером 9 ноября трое мужчин. Волгоградцы обращали внимание, что до наезда на мужчину «рейсеры» устроили гонки с другой машиной в Советском районе, пренебрегая ПДД.

– Видели, как «девятка» цвета серебристый металлик, в госномере три цифры 999, от перекрестка ул. Загорулько с Электролесовской гонялась с другой машиной. В салоне у нарушителя сидели не менее трех бородатых мужчин кавказской внешности, – сообщали в редакцию волгоградцы.