Происшествия 08.11.2022 17:42
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08.11.2022 17:42
Судебные приставы в Волгоградской области арестовали автомобиль Mitsubishi ASX, принадлежащий жителю Ольховского района. Как сообщили в ГУФССП России по региону, на собственнике автомобиля числился долг в сумме 1,23 миллиона рублей, но погашать его добровольно мужчина не спешил. Приставы узнали о наличии иностранного автомобиля у должника и установили, где находится машина.
Был составлен акт описи и изъятия имущества. Автомобиль направили на оценку, после чего он поступит на реализацию. Средства от продажи японского кроссовера пойдут в счет погашения долга.
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