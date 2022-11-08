







Судебные приставы в Волгоградской области арестовали автомобиль Mitsubishi ASX, принадлежащий жителю Ольховского района. Как сообщили в ГУФССП России по региону, на собственнике автомобиля числился долг в сумме 1,23 миллиона рублей, но погашать его добровольно мужчина не спешил. Приставы узнали о наличии иностранного автомобиля у должника и установили, где находится машина.

Был составлен акт описи и изъятия имущества. Автомобиль направили на оценку, после чего он поступит на реализацию. Средства от продажи японского кроссовера пойдут в счет погашения долга.



