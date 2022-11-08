МВД опубликовало видео жесткого наезда на пешехода в Волгограде

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовала видео наезда на пешехода в Советском районе областного центра. Судя по кадрам, водитель легковушки, снесшей мужчину, даже не пытался тормозить и, сбив человека, продолжил движение.

Напомним, по сведениям полицейских, авария произошла 7 ноября около 18.00 на улице Электролесовской.

– Неустановленный водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21093», двигаясь в сторону улицы Даугавской по встречной полосе, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 33-летнего пешехода, – сообщили утром 8 ноября в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате ДТП пешеход с травмами и ушибами доставлен в больницу.

Судя по кадрам, переходивший на зеленый свет мужчина не имел возможности среагировать и отскочить от несущейся на него машины. Угрозу волгоградец заметил за мгновение до столкновения.

В настоящее время полицейские разыскивают легковушку и ее водителя.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области