В Волгограде примут меры безопасности при демонтаже пристроек и фасада ЦУМа









В Волгограде продолжается подготовка к реконструкции здания Центрального универмага, в рамках которой будут демонтированы все пристройки, малоценные наслоения в виде зеркального фасада, а также временный вход в музей «Память».

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы, разработаны и одобрены меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, которые находятся в непосредственной близости от ЦУМа. Это, в частности, гостиница «Интурист», которая примыкает к универмагу, а также здание «Гидростроя» на проспекте Ленина, 15 и купеческий особняк на ул. островского, 3, где находится музыкальная школа №14.

В документации поясняется, что предстоит большой объем по демонтажу конструкций и пристроек, поэтому на объекте будет работать специальная техника - кран со стрелой 25 метров.

Напомним , что весной текущего года проект реконструкции здания волгоградского ЦУМа получил положительную оценку историко-культурной экспертизы. В нем архитектурно-планировочные решения выполнены с учетом максимального сохранения первозданного облика здания 1938 года постройки. В экспертизе также отмечено, что авторами проекта учтены особенности существующего строения, применены планировочные принципы сохранения помещений и элементов интерьера, являющихся предметом охраны.

Для возвращения облика здания 1938 года предстоит снять с него всю «шелуху», т.е. все пристройки, рекламные конструкции, фасад и другое убранство, которое устроили прежние собственники здания. Планируется воссоздать декоративное убранство пятого этажа, балкона, восстановить утраченные конструкции, оконные и дверные проемы, устроить кровлю по образцу 1938 года, пожарные лестницы и многое другое.

Чтобы обеспечить безопасность в месте проведения работ, территорию оградят, выставят предупреждающие знаки, будут приняты и другие меры безопасности, в том числе с целью сохранения и других объектов культурного наследия в историческом центре Волгограда.









На фото: так ЦУМ будет выглядеть после реставрации (со стороны двора)

Напомним, в историческом здании ЦУМа, расположенного в центре Волгограда, будет создан современный многофункциональный выставочный центр . Его основой станут фонды музея ИЗО имени Ильи Машкова. Это будет новое пространство для семейного досуха и отдыха с творческими мастерскими, арт-кафе и мультимедийными экспозициями, концертным залом. По замыслу авторов проекта, здесь будут проходить крупные региональные, всероссийские и международные выставки.

Здание ЦУМа уже давно не используется. Несколько лет назад оно было возвращено в государственную собственность.



