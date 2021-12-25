В Волгограде показали будущее заброшенного ЦУМа





В Волгоградской области завершается подготовка проектно-сметной документации по реконструкции бывшего ЦУМа и созданию здесь современного выставочного центра на основе коллекции музея Машкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете культуры, специалисты уже сделали презентационный альбом с основными фасадными решениями и визуализацией внутренних интерьеров, разработали планировочные решения с экспликацией помещений и перечень технологического оборудования объекта.







На данном этапе выполнены объемно-планировочные решения с учетом исторической ценности объекта. Одновременно ведутся работы по архитектурному решению восстановления фасада здания. Готовая проектно-сметная документация в дальнейшем будет направлена на государственную историко-культурную экспертизу.





После завершения работ здесь откроется многофункциональный современный музейно-выставочный центр на основе коллекции единственного в регионе художественного музея имени Ильи Машкова. Концепция современного пространства одобрена жителями и общественниками. Новое музейное пространство станет местом для семейного досуга и отдыха с творческими мастерскими, арт-кафе и мультимедийными экспозициями, концертным залом, креативным пространством и туристическим информационным центром, площадкой для проведения крупных региональных, всероссийских и международных выставок.Напомним, здание ЦУМа уже давно не используется. Несколько лет назад оно было возвращено в государственную собственность.